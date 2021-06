Un'autovettura è andata a fuoco poco dopo le 11 all'altezza di via Travnik mentre stava percorrendo il raccordo autostradale in direzione Rabuiese. Poco prima della galleria sono giunti sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Al momento restano ignote le cause dell'incendio.