Schianto tra una macchina ed un camion in autostrada: morto un automobilista

Una persona è deceduta a seguito dell’incidente avvenuto sull’autostrada A4 poco prima dell’uscita di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Si tratta del conducente dell’auto che ha tamponato un mezzo pesante. Al momento dell'impatto non c'erano code o particolari rallentamenti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete. Il tratto autostradale della A4 Nodo di Portogruaro – San Stino di Livenza in direzione Venezia resta attualmente chiuso per consentire le rimozioni dei mezzi. E’ stata predisposta l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso l’allacciamento della A28/A4 in direzione Venezia.