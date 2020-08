Camion si schianta e abbatte un guardrail, traffico bloccato in A4

Martedì e giovedì stanno tornando a essere le giornate a maggior intensità di traffico sulla rete autostradale. E oggi, martedì 4 agosto, non si è smentito. Forti i flussi di mezzi pesanti ma senza rallentamenti grazie alla crescente percorribilità di nuovi tratti a tre corsie. Un incidente, però, ha compromesso e congestionato la viabilità verso le 8 del mattino. Nulla di grave per le persone ma code e traffico bloccato le conseguenze.

La dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto soltanto un mezzo pesante non è chiara: un veicolo, in modo autonomo, è uscito di strada all’altezza del nodo di Palmanova sullo svincolo di uscita dal casello e ha abbattuto un portale della segnaletica. Uscita consigliata a San Giorgio di Nogaro per chi è diretto verso Trieste. Sul posto il personale di Autovie (manutenzione d’urgenza e ausiliari alla viabilità), la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. Sono in corso le operazioni per liberare l’autostrada dal portale che deve essere tagliato e poi sollevato con una apposita gru per poter essere trasportato. Attualmente ci sono code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione bivio A4.