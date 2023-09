Incidente in Austria: bus diretto a Trieste si ribalta, un morto e diversi feriti

KLAGENFURT - Un grave incidente stradale si è verificato martedì mattina sulla Friesacher Straße. La notizia è stata riportata dal media Kleine Zeitung. Secondo le prime informazioni, nel territorio comunale di Micheldorf, frazione di St. Veit, un autobus turistico è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato, come riferito da Lisa Sandrieser, portavoce della Direzione di Polizia della Carinzia.

Le conseguenze sono state terribili: dei 45 passeggeri del bus a due piani, 20 sono rimasti feriti in modo lieve o moderato e sono stati trasportati all'ospedale di Friesach. Una persona gravemente ferita - una cittadina tedesca di 25 anni - è stata portata alla clinica di Klagenfurt. Una 19enne dell'Alta Austria, invece, è morta sul luogo dell'incidente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4.45, nei pressi dell'aeroporto di Hirt. L'autobus era in viaggio da Berlino a Trieste, passando per Linz, e per motivi ancora sconosciuti, si è schiantato contro il guardrail. Successivamente, l'autobus è finito nel fosso, si è ribaltato su un fianco. Un automobilista, che ha visto l'incidente, ha allertato i soccorsi. I passeggeri, due autisti e una quarantina di viaggiatori, avevano diverse nazionalità: provenivano da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina.