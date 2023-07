Schianto tra una moto e un'auto sul Carso, centauro a Cattinara

GABROVIZZA - Ha riportato due ferite profonde al busto il motociclista di 37 anni rimasto vittima nel pomeriggio di oggi 26 luglio di un brutto incidente avvenuto in comune di Sgonico. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Basovizza, una moto e una autovettura si sono scontrate all'altezza del cavalcavia di Gabrovizza. Ad avere la peggio proprio il centauro, trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza da Santa Croce e l'automedica da Opicina, anche i militari dell'Arma di Opicina in ausilio per la viabilità.