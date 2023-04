Gravemente ferita nella grotta in Slovenia: è corsa contro il tempo per salvarla

CERKNICA - Grave incidente in una grotta in Slovenia: un sasso cade sulla testa di una speleologa e le perfora il casco. Ora la donna è in stato di incoscienza dopo aver riportato un grave trauma cranico. E' successo ieri, nel tardo pomeriggio, nella grotta Vranjedol a Dolenja vas, vicino a Cerknica. Come riporta il giornale online Delo.si, l'intervento è ancora in corso e si sta cercando di allargare lo stretto abisso a gradini dove attualmente si trova la donna, al fine di trasportarla fuori in sicurezza. Gli operatori stanno lavorando da questa notte in una corsa contro il tempo per estrarre viva la vittima del grave incidente. Come spiegato dal capo del Cave rescue service Walter Zakrajšek, la speleolog è incosciente e gravemente ferita, ma stabile e reattiva agli stimoli del dolore (fattore che potrebbe dare una speranza in più), e un'équipe medica sta monitorando le sue condizioni. Se l'intervento dovesse durare troppo a lungo, ha spiegato Zakrajšek, sarà possibile allestire una mini sala operatoria nella grotta come ultima risorsa. Sul posto il Servizio di soccorso in grotta (Jamarska reševalna slu?ba), la Protezione civile e l'Associazione speleologica slovena.