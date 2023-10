Scampata tragedia sul lavoro, ferito in canale navigabile, operaio a Cattinara

TRIESTE - I sanitari del 118 hanno trasportato a Cattinara un operaio sulla quarantina rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo il canal navigabile, nei pressi della Frigomar, in via Alvise Cadamosto. L'episodio è avvenuto poco prima delle 11. In un primo momento le condizioni della persona sembravano molto gravi (la partenza del 118 è stata in codice rosso), ma il rientro all'ospedale triestino è stato in codice giallo. Sul posto ambulanza e automedica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava utilizzando un utensile quando sarebbe rimasto ferito alla testa. Forze dell'ordine sul posto per chiarire la dinamica.