Precipita in un cantiere a Roiano, quarantasettenne grave a Cattinara

TRIESTE - Un triestino del 1976 è stato trovato agonizzante in un'area occupata da un cantiere e per questo motivo i sanitari del 118 l'hanno trasportato, con evidenti traumi agli arti inferiori, al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in codice rosso. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 21 novembre in via dei Giacinti, nel rione di Roiano, tra l'edificio che ospita il supermercato e i parcheggi della Pam e la palestra California. L'uomo, contrariamente a quanto inizialmente appreso, non avrebbe a che fare con il cantiere e sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le condizioni della persona sono gravi.