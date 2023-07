Incidente in galleria Montebello: scooterista 88enne all'ospedale

TRIESTE - Incidente nella galleria di piazza Foraggi, recentemente riaperta alla circolazione. Nella mattinata di oggi uno scooterista di 88 anni non ha visto un ostacolo (un tombino da risistemare, transennato e visibile), e ha perso il controllo del mezzo. Sul posto la croce rossa, che ha portato il conducente a Cattinara con ferite non gravi agli arti superiori. In seguito, alle 11:30, la strada è rimasta chiusa in un senso di marcia per i lavori al tombino. E' stato istituito il senso unico alternato, che sarà mantenuto fino alla fine dei lavori.