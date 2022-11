Incidenti stradali, in Fvg 82 decessi nel 2021: è il dato più alto in Italia

Sono state 82 le vittime della strada in Fvg nel 2021: il tasso di mortalità più alto in Italia. Lo riporta un servizio del Tgr Rai Fvg. Il numero include anche pedoni e ciclisti, si tratta del dato più alto degli ultimi sette anni, in controtendenza rispetto alle altre regioni italiane, dove i numeri sono in calo. I decessi sono 6,8 per centomila abitanti, in Europa solo quattro stati hanno un tasso superiore: Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Romania. La maggior parte degli incidenti mortali avviene sulla rete ordinaria, solo un quinto in autostrada (l'ultima tragedia mercoledì sera in A4 nei pressi di Villesse). Secondo la Polizia stradale è aumentata la distrazione alla guida, principalmente a causa dell'uso del cellulare. (A questo link il nostro articolo sull'uso del cellulare alla guida a Trieste).