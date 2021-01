Vaccini, dubbi e certezze: incontro online con le donne democratiche

Finora ci siamo protetti con gel, mascherine e distanziamento. Il vaccino potrà essere un'arma in più per combattere il Covid? Ci darà delle certezze? Il nuovo anno si apre con un cresciuto tasso di positività e solo alla fine di settembre la campagna vaccinale potrà raggiungere il 50% della copertura. Nel nostro territorio abbiamo le risorse necessarie per somministrarlo? Cosa ne pensa chi si trova in prima linea? E’ essenziale ricordare il ruolo fondamentale della ricerca e anche informare. Maria Luisa Paglia, coord. Donne Dem di Trieste ne parlerà lunedì 4 gennaio alle ore 18 con Loredana Lepore, pediatra specialista in Immunologia, Lorenzo Cociani, coord. Medici USCA e Flavio Paoletti, già Presidente Ordine Professioni Infermieristiche TS e Coordinamento regionale FVG. Incontro on line organizzato dalle Donne Democratiche di Trieste sulla pagina Facebook ufficiale e il canale Youtube.