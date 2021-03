Brutto infortunio sul lavoro, gravissimo monfalconese di 46 anni

L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi 2 marzo in un garage di via Tivarnella, nella zona della stazione. L'uomo è caduto da una scala dall'altezza di tre metri. Ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata

E' ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva il 46enne di Monfalcone che questa mattina è rimasto vittima di un brutto infortunio sul lavoro avvenuto in un garage di via Tivarnella a Trieste. L'uomo - la cui prognosi è riservata - si trovava in cima ad una scala ed è caduto al suolo, sbattendo la testa, da un'altezza di circa tre metri. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto e, dopo averlo intubato e stabilizzato, l'ha trasportato all'ospedale di Cattinara. La notizia è in aggiornamento.