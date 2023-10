"Per contrastare i trafficanti della rotta balcanica servono più uomini"

TRIESTE - "Ancora un inseguimento transfrontaliero, l’ennesimo per bloccare la fuga di un passeur con a bordo migranti, l’ennesima azione congiunta delle polizie slovena ed italiana in contrasto alla tratta degli esseri umani provenienti dalla Rotta Balcanica". Le parole sono quelle del segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia, Lorenzo Tamaro, intervenuto attraverso una nota stampa in merito all'inseguimento avvenuto nella tarda mattinata di oggi 1 ottobre lungo la strada che collega il valico di frontiera di Fernetti all'abitato di Opicina. Per Tamaro interventi del genere "oltre a mettere inevitabilmente a rischio l’incolumità dei colleghi, non li “tutela” del tutto sotto il profilo delle grazie funzionali. Esistono delle norme di carattere generale in materia di accordi bilaterali italo-sloveni abbastanza buone, ma vorremmo venissero messe più in chiaro, quando accadono situazioni come queste, quello che si può e quello che non si deve fare".

Più uomini e logistica: droni ed elicotteri"

"Il Sap - continua il segretario provinciale - attende da molti anni che venga stilato un protocollo operativo che chiarisca in modo definitivo ed inequivocabile le modalità d’intervento. L’inseguimento transfrontaliero di oggi certifica ancora una volta le molteplici modalità utilizzate dai criminali per far giungere in maniera illegale in Italia le persone che transitano per la Rotta Balcanica. Per contrastare ciò ma anche per implementare le pattuglie miste italo-slovene è evidente che serve utilizzare un numero più elevato di uomini rispetto a quelli oggi a disposizione. Serve inoltre una logistica diversa - conclude - e l’utilizzo di altri mezzi ad esempio droni ed elicotteri come è stato fatto dalla Francia per individuare nuovi arrivi e assicurare alla giustizia i trafficanti di uomini".