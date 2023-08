Intercettati 11 migranti irregolari a Monfalcone con il "controllo a piedi"

MONFALCONE - Individuati stamattina a Monfalcone 11 migranti irregolari attraverso il progetto "controlli a piedi" della polizia locale. Il gruppo stava camminando lungo via Romana quando gli agenti li hanno fermati per le dovute verifiche. La polizia locale ha quindi riscontrato che si trattava di dieci cittadini di nazionalità bengalese e uno di nazionalità indiana, tutti maggiorenni e privi di documenti al seguito, entrati irregolarmente nel territorio italiano. La polizia locale ha dapprima provveduto a rassicurarsi delle condizioni sanitarie delle persone fermate, per poi procedere con il fotosegnalamento presso il commissariato di polizia di Monfalcone. Gli agenti hanno anche effettuato le prime indagini per risalire alle modalità di arrivo in Italia di queste persone, provvedendo poi a segnalare la loro presenza sul territorio all’ufficio immigrazioni della questura di Gorizia. Il tutto è avvenuto nell’ambito del progetto di controllo appiedato del nei rioni, voluto dal sindaco, Anna Maria Cisint e dell’assessore alla Sicurezza, Antonio Garritani.