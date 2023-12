Intossicato da monossido di carbonio in Friuli: trasportato a Cattinara

TRIESTE - Intossicato da monossido di carbonio nella sua abitazione a Buttrio, viene portato all'ospedale di Udine e poi trasferito a Cattinara, per il trattamento in camera iperbarica. È successo a i n uomo di circa 31 anni, soccorso intorno a mezzanotte e mezza dal personale del 118.

È stato l'uomo stesso a chiamare il Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. Non appena gli operatori del 118 sono entrati nell'abitazione si sono attivati gli allarmi dei sensori che rilevano il monossido di carbonio in ambiente (dispositivi che il personale indossa per autotutela e per individuare la presenza dei più comuni gas negli ambienti).

Il 31enne è stato così trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Da qui è stato disposto a un trasferimento secondario all'ospedale di Cattinara, dotato di camera iperbarica. Causa nebbia, per il trasferimento a Trieste non è stato possibile utilizzare l'elisoccorso. L'equipe del velivolo, quindi, è salita a bordo di un'ambulanza di Udine.