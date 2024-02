Incidente sul lavoro allo stabilimento Barilla: operaio all'ospedale

TRIESTE - Un incidente sul lavoro al pastificio Barilla di Muggia si è verificato oggi, martedì 20 febbraio, nel primo pomeriggio. Stando a quanto si apprende, la persona è stata investita da un muletto e sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118. L’operaio, un cittadino friulano sulla quarantina, sarebbe stato urtato da un grande muletto automatico all’interno di un magazzino, rimanendo schiacciato contro le sbarre metalliche delle scansie. Ha riportato traumi multipli su varie parti del corpo ma non sarebbe in gravi condizioni. E' stato portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo.