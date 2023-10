In piedi sul cofano della Jaguar, migliaia di euro di danni, giovani nei guai

TRIESTE – Chi stravaccato, chi in piedi sul cofano e chi sul tetto di una Jaguar E-Type parcheggiata in centro ad Opicina. Ha fatto il giro del web la fotografia, scattata dopo le 22 di ieri 12 ottobre in strada per Vienna, che ritrae sei giovani responsabili di aver danneggiato l’autovettura di proprietà di una persona residente a Trieste intenzionato a sporgere denuncia presso i carabinieri. Gli stessi militari, secondo quanto si apprende, verranno identificati quanto prima.

Stando ad una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere ospite di una struttura per minori non accompagnati non lontana dal luogo dove si è verificato l’episodio.“I danni sono soprattutto sulla carrozzeria – ha raccontato il proprietario –, ma anche il portellone posteriore sembra averne subiti. Dovrò portarla da un professionista”. Il valore della macchina si aggira “attorno agli ottantamila euro e mi dispiace perché l’avevo finita di restaurare da poco”. Il proprietario andrà a fare denuncia nella mattinata di domani 14 ottobre.