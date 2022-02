Slovenia: positivo il premier Janša, ma i contagi rallentano

Il premier Janez Janša è positivo al Covid: lo ha comunicato con un tweet nella giornata di ieri, 9 febbraio. Inizialmente sono risultati positivi solo i due figli, dopo qualche giorno un autotest ha confermato anche il contagio del primo ministro. In Slovenia, tuttavia, la pandemia sta rallentando e il Governo sta valutando la possibilità di allentare le restrizioni in vigore.

In particolare ieri i nuovi casi sono stati 5076 e i decessi sono stati 18. I ricoverati sono in tutto 1056, con 909 pazienti ricoverati nei reparti ordinari, di cui 423 ricoverati per covid e 486 con covid. 147 le persone in terapia intensiva. Ha completato il ciclo vaccinale il 58% dei cittadini.