Si improvvisano karate kids e prendono a calci le auto in via Diaz: denunciati

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamentoe un giovane triestino da qualche mese maggiorenne e un minore. Hanno danneggiato la vetrina di un negozio e due autovetture in sosta in via Diaz colpendole con dei calci stile karate e saltando sul cofano di uno dei due veicoli. Il loro operato è stato notato da un passante che ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Personale di una Volante è prontamente intervenuto, li ha identificati e, una volta ricostruito l’episodio, li ha denunciati alla locale Procura della Repubblica.

