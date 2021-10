Il ragazzo, un cittadino residente in città e di origine kosovara, è stato fermato dagli agenti della Volante nella serata di ieri 10 ottobre

Nella serata di ieri 10 ottobre un cittadino kosovaro del 2001 residente in città è stato denunciato perché non aveva con sé il permesso di soggiorno. E’ stato fermato e identificato da personale della Volante mentre stava percorrendo a piedi via Cadorna.