La Slovenia blocca i viaggi all'estero. Lo ha riportato Radio Capodistria. I residenti potranno varcare il confine di stato solo per comprovate necessità previste dal decreto sulla limitazione parziale della libertà di circolazione: motivi di lavoro, salute o assistenza ai congiunti, ma anche lavori di manutenzione o stagionali a proprietà private e campi.

Il Ministero dell'Interno ha voluto precisare che i confini non sono chiusi, ma per varcarli si applicano le stesse regole in vigore per passare da una regione ad un'altra del paese. Tra i motivi di comprovata necessità non rientrano nè il turismo nè gli acquisti nei centri commerciali. Nessuna eccezione nemmeno per i residenti delle zone arancioni. Nessun cambiamento per chi vuole entrare in Slovenia da Croazia o Italia.