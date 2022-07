Scende a comprare la merenda e il treno riparte coi figli a bordo

Lascia i figli sul treno per comprare loro la merenda ma il mezzo riparte separando la famiglia. Un 'incidente di percorso' che si è verificato lunedì sera a una famiglia di Trieste, una madre con i suoi tre figli minori, che stavano rientrando da Roma. La donna è scesa dal treno a Mestre per comprare degli spuntini ai ragazzi ma nel frattempo il convoglio, che viaggiava con oltre mezz’ora di ritardo, è ripartito lasciandola a terra. Questa, immediatamente, ha contattato il figlio più grande, quindicenne, affidandogli la cura dei più piccoli, e ha preso il primo treno regionale in direzione Trieste dopo aver comunque avvisato il personale delle Ferrovie. Allertata la Polizia Ferroviaria di Venezia e Trieste, il gruppo di ragazzi è stato attentamente monitorato e seguito durante il viaggio ed una volta giunto nel capoluogo giuliano, nel tardo pomeriggio, è stato preso in consegna dagli operatori Polfer di Trieste Centrale che hanno intrattenuto i minori sino all’arrivo della madre. Alle 20.30 la famiglia ha potuto fare rientro a casa.