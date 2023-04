Condannato per rapina e ricettazione, latitante "beccato" dieci anni dopo

DUINO AURISINA (Trieste) - Nel pomeriggio del 12 aprile personale della squadra volante del Commissariato di Duino-Aurisina nell’ambito dei controlli di retro-valico disposti dal questore di Trieste procedeva alla verifica dei documenti di un cittadino di nazionalità albanese in località San Giovanni di Duino. Successivi approfondimenti ed i conseguenti rilievi foto-dattiloscopici consentivano di stabilire che a carico dello stesso, ma con un cognome diverso, gravava un ordine di carcerazione per cumulo di pene relativo a reati predatori commessi nel 2008 e 2012 nelle province di Lucca e di Massa per un totale di anni cinque da scontare in carcere, oltre al recupero di euro 1.515,00 di multa. Lo straniero, (M.S. le iniziali), classe 1978, veniva quindi associato presso la locale casa circondariale.