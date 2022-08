Cancella le sue tracce coi rami ma viene riconosciuto: arrestato topo d’appartamento 

Si era introdotto in una villetta per commettere un furto ed era stato riconosciuto dal proprietario. Dopo la condanna aveva fatto perdere le tracce ma è stato poi identificato a Duino dai Carabinieri di Aurisina, mentre tentava di lasciare il paese. Nel ferragosto del 2018 ladro è entrato dalle finestre spalancate di un'abitazione a Vicenza, lasciando al suo passaggio dei rami per coprire le proprie tracce. Il proprietario ha sentito i suoi passi e ha acceso la luce, per poi inseguirlo fuori dalla porta. A quel punto il malintenzionato lo ha minacciato coi rami depositati in precedenza, ma nella penombra è stato riconosciuto dalla vittima, che lo ha denunciato.

Al processo il ladro è diventato ormai irreperibile, almeno sino al controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina che ha incrociato nuovamente l’uomo, seduto a bordo di un autobus di linea diretto in Spagna, durante una sosta all’autogrill di Duino. Dal controllo i militari hanno scoperto che l’uomo, un romeno di 31 anni, è ricercato per un mandato di cattura. Dovrà scontare un anno, sette mesi e 28 giorni di reclusione per rapina impropria e furto in abitazione. Così i militari lo hanno arrestato e poi condotto al carcere del Coroneo.