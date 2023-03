Chiama i soccorsi da ubriaco, poi li aggredisce con un cartello stradale: arrestato latitante

Chiama il numero di emergenza da ubriaco, ma quando arrivano i soccorsi li accoglie "armato" di un cartello stradale divelto, scagliandosi contro uno degli operatori. Episodio accaduto nell'ottobre del 2017 in Lombardia, e in seguito al quale la Procura ha aperto un fascicolo nei confronti dell'uomo, un 28enne di origini rumene, latitante fino a qualche giorno fa. Si era infatti dileguato e reso irreperibile alla conclusione delle indagini, fino a quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Aurisina lo hanno rintracciato a bordo di un bus di linea in uscita dall'Italia.

I militari hanno così scoperto che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura della Procura di Milano, deve scontare otto mesi di reclusione e nove di arresto come cumulo pene per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. L’equipaggio della radiomobile di Aurisina lo ha così arrestato e portato al carcere del Coroneo.