Il lavoro della Lav in pandemia: centinaia di uscite per i cani delle persone in isolamento

Un'attività di volontariato intensa per portare fuori gli amici a quattro zampe con i padroni in isolamento fiduciario o ammalati di Covid: dall'inizio della pandemia il Team Emergenza Lav Trieste ha effettuato centinaia di uscite fornendo un servizio gratuito e puntuale. Già da marzo una decina di volontari, muniti di dispositivi di protezione e con un protocollo adeguato alla situazione, tutti i giorni della settimana, sfidando qualsiasi condizione climatica, hanno raggiunto il domicilio della famiglia garantendo le due o tre uscite necessarie ai cani che vivevano con loro.

Contatto assiduo con i padroni

Un gruppo di lavoro formato da persone volenterose di tutte le età, che ha dimostrato la totale dedizione, tesa non solo a far espletare i bisogni dei quattro zampe, ma anche ad occuparsi del loro benessere psicofisico, con intelligenza ed affetto. Un’ attività mirata al singolo animale, in base alle varie esigenze logistiche e caratteriali, in sinergia con i proprietari sentiti assiduamente al telefono.

Una ventina di cani accuditi

Nove mesi di disponibilità, alcune centinaia di uscite, quattro i corsi di aggiornamento seguiti, una ventina i cani accuditi: Fran, Riuk, Rocky, Apollo, Mya e tanti altri cagnolini, assieme alle loro famiglie, hanno ringraziato, con parole piene di affetto e riconoscenza, l’Associazione Lega Anti Vivisezione, sede territoriale di Trieste, per l’attività svolta, fornendo a loro volta la candidatura ad aiutare altre famiglie in difficoltà. L’attività non è sostenuta da nessun ente pubblico o privato. Chi volesse dare un aiuto può scrivere a: lav.trieste@lav.it oppure fare una donazione a Lav Trieste IBAN: IT12T0306909606100000141755