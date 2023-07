Al via i lavori di asfaltatura nella zona dell'ex caserma di Roiano

TRIESTE - Partono dalla prossima settimana gli interventi di asfaltatura e di sistemazione stradale legati ai lavori di realizzazione del nido per l'infanzia, dell’autorimessa seminterrata, del locale commerciale e delle opere di sistemazione esterna, tutti inclusi nel progetto di riconversione dell'ex sede della Polstrada di Roiano. L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale ai Lavori pubblici, Elisa Lodi, che ha evidenziato come, con un investimento di quasi 65 mila euro, sarà possibile realizzare "pavimentazioni stradali nelle zone di allargamento della carreggiata, conseguenti all’arretramento del perimetro della vecchia caserma della Polstrada a beneficio dei parcheggi a raso e della viabilità dell’intera zona. Saranno previsti anche adeguamenti alle norme sulle barriere architettoniche, realizzando i necessari raccordi dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e la posa di adeguati percorsi tattilo-plantari”. L’intervento prevede una durata di una trentina di giorni e si svilupperà come detto sul perimetro dell’ex caserma della Polstrada, lungo le vie dei Moreri, Villan de Bachino e Montorsino. Nel corso dei lavori la percorribilità delle strade interessate dai lavori sarà opportunamente regolamentata.