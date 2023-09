Caso Rocco, Lodi: "Fiduciosi su rientro Triestina in tempi brevi"

TRIESTE - "Il Comune si ritiene ottimista e fiducioso su un rientro della Triestina sul campo in tempi brevi". Lo dichiara l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, raggiunta al telefono, dopo il sopralluogo odierno allo stadio Nereo Rocco, attualmente inagibile per le condizioni del manto erboso. Al sopralluogo tecnico erano presenti sia l'agronomo del Comune che il professionista di fiducia della Triestina, dopo la recente riconciliazione tra l'amministrazione comunale e la società. I tecnici, specifica Lodi, "sono stati tutti e due concordi sui tempi ipotizzati per la risistemazione e quindi dovrebbero essere rispettati".

L'assessore non si sbilancia nel dare una possibile data per la conclusione delle operazioni di ripristino e specifica che "prima di rientrare ci sarà un incontro con la società e si concorderà il ritorno della Triestina sul campo. Stiamo facendo il massimo per farla rientrare il prima possibile intervenendo su un manto erboso che ha le sue caratteristiche, tenendo conto delle condizioni climatiche e del fatto che le zolle devono attecchire".