Successo per 'Les Misérables' al Rossetti: venduti oltre 1000 biglietti in un giorno

"Les Misérables The Arena Musical Spectacular" al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia fa registrare i primi record: alla chiusura della prima giornata di apertura di prevendite - partite venerdì 10 novembre alle ore 12 - i biglietti venduti erano 1099. "Les Misérables The Arena Musical Spectacular" è uno degli show più acclamati della storia e nell’ambito del suo tour mondiale, sarà in scena al Rossetti (dal 7 all’11 novembre 2024) in prima assoluta italiana a e toccherà poi soltanto il Teatro Arcimboldi Milano. La richiesta di biglietti è stata notevole, proveniente non solo da numerose città italiane, ma anche da circa quindici Paesi diversi, inclusi quelli confinanti e altri più lontani come il Brasile. L’accoglienza che il pubblico regionale, italiano, internazionale ha riservato con così tanto anticipo al musical, rispondendo alla prevendita con tale entusiasmo evidenziano come l’attività teatrale possa rappresentare un significativo volano per il nostro territorio, un richiamo verso un Friuli Venezia Giulia da vivere per una serata a teatro e qualche giorno di vacanza, con ricadute economiche e turistiche interessanti. Se l’esperienza della scorsa estate con “The Phantom of the Opera” aveva offerto un segnale in questo senso, l’attenzione dimostrata per "Les Misérables The Arena Musical Spectacular" - programmato peraltro in un periodo più difficile e invernale, come la seconda settimana di novembre - ne assicura una chiara conferma. La vendita prosegue nei punti vendita del Teatro Stabile regionale e sui circuiti o tramite il sito www.ilrossetti.it: i prezzi dei biglietti per le repliche in programma fra il 7 e l’11 novembre 2024 a Trieste vanno dai 139 ai 32,50 euro con riduzioni per gli abbonati al Teatro Stabile.