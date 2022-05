Dalle ricerche in rete alle telefonate: nuove indiscrezioni sul caso Resinovich

Nuove indiscrezioni sul caso Resinovich. A renderle note è stata la trasmissione di Rete4 "Quarto grado" che, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, ha rivelato alcuni dettagli sulla perizia disposta dalla Procura sui due telefoni cellulari in dotazione alla donna.

Stando a quanto emerso nel corso della trasmissione, negli ultimi mesi in uno dei motori di ricerca di uno dei due cellulari appaiono le ricerche "come divorziare senza avvocato" e "quanto tempo per ottenere un divorzio". Inoltre, la donna avrebbe anche cercato online un appartamento dai 40 ai 60 mq a Trieste. Emerso anche il numero di chiamate effettuate dalla donna dal dispositivo: quelle tra la 63enne e il marito Sebastiano Visintin sarebbero state 500, mentre quelle con Claudio Sterpin oltre 1100.