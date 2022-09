Maxi rissa via della Raffineria: il Questore chiude di nuovo il locale Stella Rossa

Giù la saracinesca per altri 15 giorni per il locale Stella Rossa in via della Raffineria, già chiuso lo scorso 29 luglio a seguito di una violenta rissa a colpi di bottiglie. Anche questa volta il provvedimento è stato disposto dal Questore di Trieste per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I fatti

Alle prime luci dell'alba di domenica 28 agosto, il personale della Squadra Volante della Questura di Trieste e del locale Comando Provinciale Carabinieri, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa, è intervenuto per sedare una rissa in strada tra una quindicina di persone.

La lite ha visto coinvolti cittadini stranieri tutti di origine colombiana, molti con precedenti di polizia, che si erano intrattenuti nel locale che, all'arrivo delle forze dell'ordine, si presentava in apparenza chiuso e con la saracinesca della porta d’ingresso completamente abbassata. Si è reso necessario l’intervento degli agenti operanti, su richiesta degli stessi clienti del locale, per poter consentire loro di recuperare effetti e documenti di identità lasciati all’interno del bar, dove erano ancora evidenti cocci di bottiglie e bicchieri e tracce riconducibili alla lite appena terminata.

L’attività di controllo effettuata nei riguardi dell’esercizio pubblico ha evidenziato come lo stesso, specie nella fascia notturna, sia meta di un elevato numero di soggetti dediti all’uso smodato di sostanze alcoliche ed inclini a tenere comportamenti molto spesso violenti e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.