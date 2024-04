Grave malore a Marina Julia: ciclista a Cattinara

MONFALCONE - Si sente male in bicicletta e cade, poi i soccorritori lo portano a Cattinara in elicottero. È successo a un uomo sulla settantina in Marina Julia a Monfalcone nella prima mattinata di oggi, martedì 16 aprile. Il 118 è intervenuto sul posto dopo una chiamata e ha trovato l'uomo riverso a terra, in coma, accanto alla sua bicicletta. È stato stabilizzato e intubato sul posto, poi portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso con l'elicottero regionale. Non aveva documenti con sè e l sua identità non è al momento nota.