Malore fatale in barca a Grado: morto un 67enne

GRADO - Muore a causa di un malore sulla sua barca, nella laguna di Grado. Come riporta il Piccolo, è accaduto a un 67enne ieri mattina, sabato 25 novembre, accanto a un casone nella valle Silvana, dove la barca era ormeggiata. L’uomo era un friulano residente ad Aquileia e forse, stando al quotidiano locale, potrebbe essere il valligiano che si occupava della valle da pesca per conto dei concessionari. È stato un suo amico a chiamare il 112, ed essendo la zona difficilmente accessibile a causa delle secche è stato inviato l’elisoccorso del 118. Purtroppo gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Grado.