Malore alla fiera di San Nicolò: anziana all’ospedale

TRIESTE - Una donna 84enne si accascia al suolo alla fiera di San Nicolò e viene soccorsa dal 118. È successo alle 10:45 di oggi, martedì 5 dicembre, all'inizio del viale XX Settembre, in prossimità di Largo Bonifacio. La signora ha perso coscienza davanti a numerosi astanti ed è stata soccorsa in breve tempo. A poche decine di metri, in quel momento, stava passando un mezzo di soccorso del 118 in servizio, che ha dirottato sulla donna i soccorsi. È stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.