Malore alla guida, si schianta e viene rianimato: 50enne grave a Cattinara

Un malore con arresto cardiocircolatorio alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce contro altre vetture in sosta. E' successo a un uomo di 51 anni questa mattina a Muggia, in via XXV Aprile, in prossimità di una farmacia. Gli astanti hanno chiamato il Nue 112 e, in una prima fase, le manovre di rianimazione sono state praticate da un agente della Polizia di Stato, guidato al telefono dalla centrale Sores. Poi sono giunti sul posto con automedica e ambulanza i sanitari del 118, che hanno continuato a prestare le cure per circa venti minuti. Il cuore dell'uomo ha quindi ricominciato a battere e il paziente è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Un uomo è stato soccorso questa mattina a seguito di un grave malore che lo ha colto mentre si trovava alla guida di una vettura; malore cui è seguito poi un arresto cardiocircolatorio. Attivate le forze dell'ordine per quanto di competenza. Informati i Vigili del fuoco.