Malore sul sentiero a Doberdò, settantunenne in ospedale

DOBERDO' DEL LAGO (Gorizia) - I Vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone sul sentiero CAI 77/78 nei pressi di Casa Cadorna per il soccorso ad una persona colta da malore. Giunti sul posto hanno operato in sinergia con il personale sanitario della Croce Rossa e i volontari del Soccorso alpino per trasportare con un'apposita barella la persona vittima del malore. La persona è stata caricata in ambulanza per il trasporto in ospedale.