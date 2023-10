Maltempo: raffica di interventi dei vigili del fuoco, temperature in picchiata

TRIESTE - Sono stati 30 gli interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 15 ottobre, per problematiche quali caduta di rami, alberi pericolanti o sulle carreggiate, imposte pericolanti e caduta intonaci. Al momento (ore 19) non ci sono interventi in coda e le raffiche di vento dovrebbero essere in calo. Il maltempo si è abbattuto, come da previsioni, su tutta la regione e nel capoluogo giuliano ha provocato tra temporali, forti piogge e bora fino a 80 chilometri orari, un netto calo delle temperature. Il termometro è infatti sceso di circa dieci gradi in un giorno (arrivando a 12, mentre solo ieri si erano raggiunti i 25). Nella giornata di oggi, proprio per la bora sostenuta, il Comune ha disposto la chiusura dei giardini pubblici.