Il vento li sbalza fuori dalla barca: soccorsi quattro bambini

Pioggia e vento forte sbalzano in acqua quattro bambini, che si trovavano a bordo di alcuni optimist nella zona di porto San Rocco a Muggia. La Capitaneria di porto interviene tempestivamente e li porta in salvo. Solo uno degli otto interventi effettuati dalla Guardia costiera nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 agosto, quattro dalla capitaneria di Trieste e due dalla sede di Monfalcone. L'allerta meteo era già stata annunciata dalla protezione civile del Fvg.

Oltre agli optimist scuffiati, altri interventi sono stati eseguiti a breve distanza l’uno dall’altro: il primo di questi ha riguardato una barca a vela in difficoltà in rada vicino alla Capitaneria di Trieste. A bordo, una famiglia di tre persone. Altri due soccorsi sono stati effettuati in sinergia con i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza a Duino, per prestare aiuto ad alcuni canoisti in difficoltà.

Tra gli altri interventi, una barca incagliata di fronte all’hotel Europa, una barca disalberata a Sistiana (entrambe con cinque persone a bordo) e le ricerche, ancora in corso, di una persona a bordo di un sup uscito in mare dal dopolavoro ferroviario. Il sup era stato segnalato da un bagnino, che l’aveva visto partire al largo per poi perderlo di vista. L’operazione è stata avviata in via precauzionale perché l’uomo potrebbe essere ritornato a riva in un’altra zona.