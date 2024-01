Allerta meteo, la neve imbianca il Carso: le FOTO dei lettori

TRIESTE - La neve arriva sul Carso e la bora si sta facendo sentire con raffiche forti. In centro a Trieste, invece, il forte vento è accompagnato solo da una pioggia intermittente e leggera anche se in alcune zone, tra cui San Giovanni, scende qualche fiocco di neve ma non attecchisce, a differenza dell'altipiano, con diverse zone imbiancate (tra cui Trebiciano, Opicina, Basovizza e Gropada). In azione le macchine spargisale, anche se per ora la viabilità risulta regolare. Questa, al momento, la situazione (ore 11:00) dopo l'annuncio dell'allerta meteo, prevista fino alle 16 del pomeriggio. Nel territorio di Trieste, tra la notte il mattino, sono stati circa una decina gli interventi dei vigili del fuoco tra alberi, finestre e intonaci pericolanti. Tra questi, un albero caduto in strada Costiera, all'altezza del civico 17.

Foto: Aiello





Intanto è stata interrotta la linea marittima del delfino verde e i giardini pubblici recintati sono stati chiusi dal Comune fino al miglioramento della situazione.

Le foto dei lettori

Trebiciano

Gropada

Monte Lanaro (Foto: Dino Perco)



