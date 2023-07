Il giorno dei Måneskin al Rocco, tutto pronto per l'evento dell'anno

TRIESTE - Allo stadio Nereo Rocco è tutto pronto per ospitare la data zero del tour europeo dei Måneskin, la rock band italiana divenuta negli ultimi anni uno dei gruppi musicali più seguiti a livello internazionale. Il grande live di Trieste (inizio ore 21, attesi oltre 25 mila spettatori), segna anche il ritorno dei concerti nell'impianto sportivo di Valmaura, dopo nove anni dall'ultimo evento. Una macchina organizzativa imponente, per il momento artistico in Friuli Venezia Giulia più importante dell'anno. Il live è organizzato da Vigna Pr, Fvg Music Live e Eps Italia e vedrà la presenza di circa cinquemila spettatori provenienti dall'estero.

Molti gli amanti della band che fin dalla giornata di ieri si sono accampati fuori dai cancelli, per riuscire ad accaparrarsi le prime file del concerto. Un'onda travolgente che ha necessitato di misure organizzative precise, anche dal punto di vista della logistica cittadina. Il sindaco di Trieste, per non intasare i rioni di San Giacomo e le arterie che da lì conducono a Valmaura, ha disposto l'apertura della galleria di Montebello che, da ieri 15 luglio, è transitabile anche dagli autobus della Trieste Trasporti.

E proprio grazie ai mezzi del trasporto pubblico gli spettatori potranno raggiungere lo stadio senza dover muovere la propria automobile. In provincia di Trieste sono stati predisposti tre parcheggi di interscambio: Saba Silos in piazza Libertà (a pagamento), Montedoro Shopping Center di Muggia (gratuito) e il parcheggio del supermercato Eurospar di via dell’Istria (a pagamento). Sono previsti dei servizi aggiuntivi con autobus che collegheranno questi tre parcheggi allo stadio, con orari dalle 13.30 fino al termine delle esigenze e a dopo la conclusione del concerto. I servizi aggiuntivi transiteranno lungo le seguenti direttrici:

Primo percorso: andata da piazza Libertà - piazza Goldoni - via dell’Istria (park Eurospar) - via Flavia (PalaTrieste Allianz Dome); ritorno da via Flavia (davanti al PalaTrieste Allianz Dome) - via dell’Istria (park Eurospar) - piazza Goldoni - piazza Oberdan - Piazza Libertà. Il secondo percorso si snoderà invece dal Montedoro Shopping Center di Muggia lungo la Grande Viabilità Triestina, fino a via Valmaura senza fermate intermedie. Per tutta la giornata il Museo della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico in conseguenza dei provvedimenti di divieto di sosta e di transito.