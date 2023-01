Dà da mangiare ai piccioni e viene sanzionato

Una persona sanzionata per aver dato da mangiare ai piccioni in ambito urbano e una per aver consegnato materiale pirotecnico a un minore: sono alcune delle violazioni sanzionate dal Nucleo interventi speciali della polizia locale nel dicembre del 2022, mese in cui sono state sanzionate 18 persone. Di queste, 13 per violazioni al regolamento di polizia urbana, di cui una per scoppio di petardi in via Forti e 12 per mendicità (largo Barriera Vecchia, piazza della Borsa, via Giulia, passo Pecorari, via Rossini, piazza Sant'Antonio, campo San Giacomo e via san Nicolò), con allontanamento e, in 5 casi, il sequestro dei proventi. Oltre a queste, due sanzioni per ubriachezza (via dell'Annunziata e viale Miramare) e una sanzione per commercio abusivo, con sequestro della merce e allontanamento della persona da piazza Unità d'Italia.