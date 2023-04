Ater replica a Usb dopo la manifestazione: "Rifiutano il confronto diretto e creano immotivata preoccupazione"

"Hanno rifiutato il confronto diretto", questa la replica dell'Ater al sindacato Usb, che stamattina ha organizzato in piazza Foraggi una manifestazione in merito alle condizioni abitative negli alloggi popolari. "A seguito di una mail inviata dai sindacati - spiega Ater -, l’azienda ha risposto puntualmente indicando quali domande potevano essere accolte subito e quali richieste invece erano inattuabili, perché si scontravano con norme esistenti o per altre motivazioni espresse in modo chiaro nella risposta fornita a Usb. Ater altresì ha proposto un dialogo con i sindacati, invitandoli ad un incontro lo scorso 6 aprile, appuntamento che i sindacati non hanno accettato, rifiutando quindi un confronto diretto".

La nota dell'ente che gestisce gli alloggi popolari spiega inoltre che "nel volantino e nella comunicazione diffusa a residenti e inquilini Usb ha inserito contenuti e richieste che però non sono mai comparse nella corrispondenza telematica intercorsa con l’azienda, non consentendo quindi ad Ater di replicare o rispondere in modo corretto. Sorprende un atteggiamento di questo tipo, a fronte di un’apertura immediata di Ater nei confronti di USB, ma sorprende anche che la comunicazione effettuata ai cittadini non sia stata quindi corretta, creando confusione, disinformazione e immotivata preoccupazione".

"La porta di Ater - conclude la nota - resta sempre aperta al dialogo con USB, nell’auspicio che, prima di indire manifestazioni contro l’azienda, si preferisca la strada del confronto leale e costruttivo. Si ricorda inoltre che Ater è sempre stata disponibile con tutti i sindacati degli inquilini che hanno avanzato richieste o proposte".