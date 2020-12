Asugi: verso l'assunzione di 9 medici, 4 dirigenti e 84 infermieri

Con l’ultimo decreto approvato, ASUGI continua il reclutamento di nuovo personale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire la continuità terapeutico - assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari. Sono infatti emerse ulteriori necessità relativamente ai settori più ampiamente coinvolti nell’emergenza, in particolare nelle aree della prevenzione e diagnostica, nonché nell’area dell’emergenza / urgenza e nei reparti dedicati ai pazienti risultati positivi.

Vengono, quindi, conferiti d’urgenza o sono in via di conferimento i seguenti incarichi:

· 1 medico presso il dipartimento di Prevenzione di Gorizia

· 6 medici presso il dipartimento di Prevenzione di Trieste

· 1 medico specialista presso la SC Radiologia di Monfalcone

· 1 medico presso la SC Pronto Soccorso di Monfalcone



Viene modificata la data di fine contratto per un medico presso il Distretto 2 per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del contratto, come da indicazione del Responsabile; inoltre si è ravvisata l’esigenza di dar luogo alle seguenti assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, sempre funzionali a fronteggiare l’emergenza di cui al Covid 19:

· 4 Dirigenti medici in disciplina “Malattie dell’apparato respiratorio” a tempo indeterminato, che successivamente alla fase di emergenza andranno a coprire le cessazioni avvenute e programmate nel 2021;

· 40 unità di Infermiere da assegnare all’area giuliana,

· 44 unità di Infermiere da assegnare all’area isontina.

Sono poi stati richiesti, con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo:

- 2 unità con profili di Operatore Tecnico Specializzato Magazziniere (cat. BS) da inserire presso il Magazzino Scorte Varie dell’ASUGI, in particolare per supportare l’attività del Magazzino Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), considerato l’aumento del carico di lavoro determinato dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- 5 unità con profilo di Operatore Tecnico Specializzato Centralinista (cat. BS)

- Proroga di 2 unità con profilo di Operatore Tecnico Specializzato Magazziniere (cat. BS).