Ventisei cantine e oltre 50 vitovske da assaggiare: torna "Mare e Vitovska in Morje"

DUINO - Un brindisi in una delle location più belle del Carso, il castello di Duino, tra degustazioni guidate, un convegno e uno spazio dedicato al food. Questo è quanto promette la 17esima edizione di Mare e Vitovska in Morje, l'atteso appuntamento annuale dedicato al nettare dorato simbolo del Carso, presentato oggi a Sistiana e in programma il 30 giugno e il 1° luglio.

L'importante manifestazione, organizzata dall'Associazione Viticoltori del Carso, vedrà la presenza di cinque vignaioli, 26 cantine e oltre 50 varietà di vitovska, un vino locale nato probabilmente dall'incrocio tra malvasia e glera, che, non a caso, sono le uniche altre due varietà bianche autoctone. Il cuore dell'evento sarà la degustazione dei vini: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire e assaporare le diverse sfumature della vitovska, proposte direttamente dai viticoltori presenti. La rassegna offrirà inoltre ai partecipanti un’intrigante offerta culinaria a base di ingredienti freschi e locali.

Il convegno di apertura

Il convegno di apertura si terrà venerdì 30 giugno alle ore 15.30, nella sala conferenze del Castello di Duino. Gli ospiti avranno l'opportunità di partecipare a un dibattito su un tema di grande attualità: "Vitovska 2050 - Un viaggio verso la sostenibilità, lo sviluppo e la collaborazione per il futuro eno-turistico del Carso".

Interverranno:

Matej Skerlj, presidente dell’Associazione dei viticoltori del Carso

Elena Erlicher, Coordinamento redazionale Civiltà del Bere

Maurizio Dante Filippi, Best Italian Sommelier 2016

Walter Filiputti, presidente del Consorzio FVG Via dei Sapori

Avguštin Devetak, Lokanda Devetak

David Pizziga, presidente del GAL Carso – LAS Kras

Moderatore dell’incontro, Stefano Cosma, giornalista

È possibile partecipare al convegno, riservandosi obbligatoriamente il posto inviando una e-mail a info@carsovinokras.it. I posti sono limitati, al raggiungimento delle disponibilità verranno chiuse le iscrizioni. Successivamente per entrare al Castello bisognerà acquistare il biglietto d’ingresso.

Il programma

Mare e Vitovska in Morje, dunque, si annuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vino e di cultura gastronomica, un'occasione per immergersi nei sapori autentici del Carso e scoprire le numerose sfaccettature della vitovska. Segnatevi la data e preparatevi a vivere un'esperienza enogastronomica indimenticabile. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione https://www.mareevitovska.eu/it/home-page-2/il-programma-2021/