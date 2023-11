Il mare colpisce anche Duino Aurisina: spiagge e porticcioli "divorati" (FOTO)

DUINO AURISINA - Barche affondate, danni ingenti ai pontili e alle banchine in baia di Sistiana e al Villaggio del Pescatore, la spiaggia di Canovella degli Zoppoli "divorata" dalle onde, così come lo stabilimento Le Ginestre. Una montagna i detriti, soprattutto legname, ammassati su spiagge, pontili e strade. Devastata la sede della Società nautica Pietas Julia. E' ancora presto per conteggiare i danni nel Comune di Duino Aurisina, ma il sindaco Igor Gabrovec ha già effettuato alcuni sopralluoghi e parla di "almeno mezzo milione di danni" e dichiara di aver "convocato i funzionari comunali per definire le azioni di pulizia e stima danni. Cifre a sei zeri, invece, per realizzare opere di prevenzione e modernizzazione, a partire dal rafforzamento delle scogliere e rinnovo pontili".

"Ho già preso contatti con la Regione - continua Gabrovec - per sollecitare sostegno anche economico, è una vera calamità naturale. Ho chiesto a tutti i soggetti colpiti una relazione sui danni subiti. Dobbiamo agire al più presto".

Danni a Sistiana

La sede della Società nautica Pietas Julia

Canovella degli Zoppoli

Villaggio del Pescatore

Stabilimento Le Ginestre