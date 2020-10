Mascherine obbligatorie anche all'aperto, no alla stretta su bar e ristoranti: in arrivo il nuovo Dcpm

Il ministro della salute Roberto Speranza questa mattina ha presentato alla Camera le norme anti coronavirus contenute nel nuovo Dpcm che sarà firmato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte mercoledì 7 ottobre. "L'Italia sta reggendo meglio di altri Paesi europei la seconda ondata ma non facciamoci illusioni", ha premesso il ministro Speranza.

Quanto alle nuove norme, il ministro conferma, come ormai le indiscrezioni dicevano da tempo, l'introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto (il decreto sarà firmato domani sera, mercoledì, quindi le nuove norme saranno in vigore con ogni probabilità dal giorno dopo, giovedì 8 ottobre, anche se sarà il decreto stesso ad indicare la data). Viene tra le altre cose prorogato, come ormai noto, lo stato di emergenza fino al prossimo 30 gennaio.

Escluse invece per il momento nuove strette su locali, bar e ristoranti. Vengono confermate le norme sul distanziamento fisico e divieto di assembramenti, con l'annuncio dell'intensificazione dei controlli. Il ministro è tornato a mettere in guardia, chiedendo a tutti di non abbassare la guardia sull'epidemia e ricordando che "in due mesi siamo passati da 30 ricoveri in terapia intensiva a 323".

Per chi non rispetta il rispetto dell'obbligo di mascherina ci saranno maxi multe, ancora da quantificare. Stasera ci sarà un nuovo consiglio dei ministri dove potrebbero arrivare piccole modifiche al testo definitivo. Probabile che sia prevista anche la possibilità di 'mini lockdown' a livello territoriale, a seconda dell'andamento della pandemia. Resterà per le Regioni il divieto di introdurre norme meno restrittive rispetto a quelle nazionali. Come detto potrebbero arrivare lievi modifiche dell'ultima ora prima della firma finale di Conte.