Pasqua in piazza: il mercatino dell'usato "vintage" con oltre 100 espositori

TRIESTE - Al via nel giorno di Pasqua, da domenica 31 marzo a lunedì 1 aprile in piazza Unità, il mercatino con esposizione e vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, vintage, “Pasqua in Piazza - Mercatino dell'Usato”, organizzato dal Comune e dall’associazione “MeRicordo”. Sono attesi 134 espositori, che allestiranno le proprie bancarelle tra piazza dell’Unità d’Italia, largo Granatieri e via Malcanton. La Giunta, oltre ad approvare la co-organizzazione della manifestazione, ha deliberato di concedere la possibilità ai negozi di rigatteria e articoli di antiquariato del Ghetto di aprire sia domenica 31 marzo che lunedì 1 aprile, e di occupare temporaneamente a titolo non oneroso una porzione di suolo pubblico antistante le rispettive attività da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile 2024.

Il tutto, ha spiegato l'assessore Tonel, per "creare un abbraccio tra il mercatino e quelle che sono le attività storiche del Ghetto, per animare il centro città e la nostra meravigliosa piazza”. Presente alla conferenza stampa di presentazione anche la presidente dell’associazione “MeRicordo” Marisa Vesnaver, accompagnata da alcuni membri del direttivo. Un'iniziativa pensata in vista del grande afflusso di turisti previsto nel weekend: "Gli albergatori - ha precisato Tonel - hanno infatti reso noto che si registra il tutto esaurito per le prenotazioni. Ci sembra quindi giusto offrire alcuni momenti di animazione sul territorio".