Mercato immobiliare, Trieste e provincia si confermano le più care

TRIESTE - L’andamento del mercato immobiliare del Fvg si mantiene su percentuali contenute e tendenti alla stabilità nei primi tre mesi del 2024, tanto nel settore delle compravendite quanto in quello delle locazioni. E' quanto emerso da un rapporto dell'osservatorio trimestrale di Immobiliare.it Insights. Rispetto all’ultimo trimestre del 2023, tra gennaio e marzo i prezzi di chi vende casa salgono solo dello 0,4 per cento, fermandosi a 1.812 euro/mq di media, mentre i canoni di locazione mostrano un incremento leggermente più sostenuto ma comunque inferiore all’1 per cento, rimanendo poco al di sotto dei 10 euro/mq di media.

Le compravendite

La provincia di Trieste è il territorio più caro per acquistare in regione, nonostante una decrescita dei prezzi del 7,7 per cento nel trimestre, con un costo medio al metro quadro pari, alla fine di marzo, a 2.795 euro. Il comune di Trieste, pur essendo la seconda area più dispendiosa, si ferma poco sotto i 2.200 euro/mq di media (+1,3 per cento in 3 mesi), mentre quello di Gorizia rappresenta la zona più economica per completare un acquisto (1.138 euro/mq), in conseguenza anche della discesa dell’1,5 per cento da inizio anno. In generale, le variazioni di tutti gli altri territori tendono invece alla stabilità, rispettando dunque il trend regionale. Guardando a domanda e offerta di compravendite, si nota un solo segno meno tra gennaio e marzo, rappresentato dalla provincia di Trieste, dove lo stock a disposizione si riduce del 3,3 per cento a fronte di una domanda che, in parallelo, sale quasi del 50 per cento, dato migliore in regione. Le richieste di acquisto performano bene anche nel comune e nella provincia di Udine, iintorno al +31 per cento in entrambe le aree, mentre a livello di accumulo di offerta il comune di Pordenone spicca su tutti (+26,1 per cento).

Le locazioni

Relativamente alle locazioni, la provincia di Trieste è l’area del Fvg a far segnare l’incremento più rilevante dei prezzi nel primo trimestre del 2024 (+19 per cento), con i canoni che raggiungono i 9,7 euro/mq medi. Tuttavia, Trieste rimane il comune più oneroso in cui affittare: in media, vengono richiesti infatti, mediamente, 10,1 euro/mq. Nel resto dei territori, le oscillazioni sono piuttosto variegate, con un importante aumento in provincia di Udine (oltre l’8 per cento) e una diminuzione rilevante in quella di Pordenone (-4,8 per cento). A livello di domanda di affitto, pur con una tendenza regionale decisamente positiva, qualche territorio mostra una contrazione nel trimestre: si tratta della provincia di Gorizia (-14,9 per cento) e del comune di Pordenone (-7,4 per cento). Salgono in maniera sostanziosa, invece, il comune di Gorizia (+65,3 per cento) e la provincia di Pordenone (+60 per cento). L’offerta cala in quasi tutte le aree regionali, e solo due zone fanno eccezione, vale a dire il comune di Gorizia (+11,5 per cento) e la provincia di Trieste (+15,4 per cento).