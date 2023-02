Mib Trieste school of management dedica un'aula alla memoria del professor Pitacco

Il MIB Trieste School of Management dedica un’aula della sua sede alla memoria del professor Ermanno Pitacco, studioso e docente triestino di fama internazionale nel campo della Matematica Attuariale e delle Tecniche Assicurative e pilastro dell’area di studi assicurativi della scuola, scomparso lo scorso settembre. Per molti anni fu Direttore Accademico del Master in Insurance & Risk Management, e a portare il nome di Ermanno Pitacco sarà anche il nuovo Centro di Ricerche Assicurative (Centre for Insurance Research - CIR), che rappresenta l’evoluzione del Laboratorio Demografico “DemoLab”, diretto a lungo dal docente.

“Anche, e forse soprattutto, grazie al prof. Pitacco, MIB Trieste può essere oggi annoverata tra le business school più apprezzate al mondo nel campo degli studi assicurativi – spiega Andrea Tracogna, Direttore Scientifico di MIB Trieste School of Management – Supportata dalla sua grande competenza e dal suo coinvolgente entusiasmo, la Scuola ha infatti sviluppato in area assicurativa Master internazionali per giovani laureati, Master Executive per professionisti di settore, progetti di formazione corporate e attività di ricerca avanzata, diventando un vero punto di riferimento internazionale in questo ambito”.

“Il professor Ermano Pitacco ha dato molto a questo territorio – il commento dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen - è stato colonna portante dell’Alta formazione e della ricerca in Friuli Venezia Giulia, ambasciatore di quelle eccellenze che rendono grande la nostra Regione. Il master in assicurazioni e risk management di cui è stato Direttore accademico per il Mib - ha commentato l’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen -, è diventato punto di riferimento a livello internazionale garantendo al 90% dei diplomati occupazione entro sei mesi. Un visionario che ha saputo investire sui giovani talenti e creare un circolo virtuoso tra mondo della ricerca ed ecosistema imprenditoriale, intuendo l’importanza della variabile delle dinamiche demografiche per la comprensione dei cambiamenti economici e sociali in atto. Un esempio da cui abbiamo ancora molto da imparare.”

Cristiano Borean, Presidente di MIB Trieste e CFO del Gruppo Generali, e Giacomo Campora, Vicepresidente MIB e Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., hanno annunciato inoltre oggi le borse di studio “Ermanno Pitacco” che saranno offerte dalle rispettive aziende a candidati meritevoli del Master in Insurance & Risk Management. Una iniziativa che conferma e rafforza la stretta collaborazione di MIB con importanti realtà assicurative internazionali, quali Generali e Allianz, sviluppata anche grazie alle attività dello stesso Ermanno Pitacco.