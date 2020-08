Sparisce nel nulla violando l'isolamento fiduciario, minore denunciato

Un minore ospite della cooperativa La Quercia è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato l'isolamento fiduciario al quale era sottoposto. Il ragazzo, di origini afghane, ieri sera non era presente al consueto contrappello che i dipendenti della struttura di accoglienza abitualmente eseguono. Le ricerche sono in corso, ma al momento non avrebbero dato alcun esito.

